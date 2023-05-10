لياسما  في مهمة حسم تذكرة نهائي الكاف مُبكراً

يواجه إتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، خصمه أسيك ميموزا الإيفواري، في ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وسيحتضن ملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية، بداية من الساعة 17.00 مساءً بالتوقيت المحلي.

وسيكون اللقاء بإدارة الحكم التشادي الهادي ماحامت، بمساعدة الحكم الأول الكاميروني نقيويقي، والحكم الثاني التشادي يايا.

يجدر الإشارة، سيكون اللقاء بين أسيك ميموزا ضد إتحاد العاصمة، منقولا عبر قناة بيين سبوتس ماكس 6.