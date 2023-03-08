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الرياضة

لياسما في مُهمة تأكيد الصدارة وحسم التأهل

بقلم فيصل زيان بوزيان
لياسما في مُهمة تأكيد الصدارة وحسم التأهل
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يواجه إتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، خصمه مارومو جالانتس الجنوب الإفريقي، برسم الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لكأس الكنفدرالية الإفريقية.

وسينطلق اللقاء، بداية من الساعة 14.00 زوالا بالتوقيت المحلي، بملعب فولكسفاكن دوبسنفيل بجنوب إفريقيا.

كما سيدير اللقاء، طاقم تحكيم روندي بقيادة الحكم صامويل ويكوندا، وبمساعدة الحكمين ديودون موتويمانا و جاستن كارانغوا.

كما تم تعيين الحكم روزيندانا نصورو، كحكم رابع في اللقاء، الذي سيكون دون حضور الجمهور.

وسيسعى ممثل الجزائر، إتحاد العاصمة في هذا اللقاء، تأكيد تفوقه ذهابا، وتوسيع الفارق على الملاحق مارومو غالانتس، وحسم التأهل في صدارة المجموعة.

للإشارة، حقق الإتحاد فوزين وتعادل في 3 جولات، برصيد 7 نقاط، ويمتلك الخصم مارومو غالانتس 6 نقاط من فوزين وخسارة.

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