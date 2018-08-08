لياسما معوّلين على التأهل في بلاد الرافدين

تتجه أنظار عشاق المستديرة العربية أمسية اليوم الأربعاء إلى الملعب الأولمبي لكربلاء الذي سيحتضن مباراة القوة الجوية العراقي أمام إتحاد العاصمة على الساعة السادسة في إطار الدور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال.

ويبحث أشبال المدرب الفرنسي تيري فروجي عن العودة بنتيجة إيجابية وقطع خطوة كبيرة من أجل التأهل إلى الدور الـ16 من البطولة العربية.

وبات من الضروري على نادي إتحاد العاصمة تحقيق نتيجة إيجابية تسمح له بلعب لقاء العودة بكل أريحية وتفادي الدخول في حسابات من شأنها تعقيد مهمة التأهل الى الدور الثاني من هذه المنافسة العربية.