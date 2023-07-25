لياسما و لايصو يتعرفان على منافسيهما في كأس الكاف

تعرف ناديا إتحاد العاصمة وجمعية أولمبي الشلف، اليوم الثلاثاء، عن منافسيهما، في الدور الأول والثاني لمنافسة كأس الكنفدرالية الإفريقية 2023.2024.

وسيواجه إتحاد العاصمة حامل اللقب في الدور الثاني من المنافسة، الفائز من مواجهة الفتح الرياضي المغربي ضد AS LOTO البينيني.

فيما سيواجه ممثل الكرة الجزائرية الثاني في هذه المنافسة، جمعية أولمبي الشلف، في الدور التمهيدي الأول لكأس الكاف نادي بيندل أسيرنس من النيجر.