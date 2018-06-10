“ليالي السينما”.. الفن السابع على الهواء الطلق في شهر رمضان

يلتقي هواة الفن السابع في موعد منذ بداية الشهر من خلال برنامج “ليالي السينما” الذي يقترح آخر انتاجات السينما العالمية.

وتعود “ليالي السينما” التي يحتضنها مسرح الهواء الطلق الهادي فليسي والمنظمة من فنون وثقافة للعاصمة في طبعتها الثالثة بعرضين يوميا.

ويقترح المنظمون في بداية كل سهرة أفلام الصور المتحركة غلى غرار “بيار الأرنب” للمخرج الأمريكي ويل غلاك.

و”شيرلوك غنوماز” للمخرج البريطاني جون ستيفنسون و”فرديناند” للبرازيلي كارلوس صالدانا.

ويتضمن البرنامج أفلام سينمائية مشهورة مثل “رامباج” للمخرج براد بيتون و”طاكسي 5″ لفرانك غاستمبيد وأخر فيلم من سلسلة “أفنجر” العالمية.

كما عرفت الطبعة الثالثة أيضا برمجة بعض الأفلام الجزائرية منها ” في انتظار السنونوات” لكريم موساوي.

و”حلال مصدق” لمحمود زموري و”الى أخر الزمن” لياسمين شويخ.

واصبحت ليالي السينما التي انطلقت في سنة 2016 بمثابة موعد يجمع عشاق السينما خلال شهر رمضان.

علما أن هذه التظاهرة هي امتدادا لعمل الموزع طيلة السنة.

وستتواصل ليالي السينما بالنسبة لشهر رمضان هذا الى غاية 14 جوان، بتقديم عرضين كل سهرة بمسرح الهواء الطلق لهادي فليسي.