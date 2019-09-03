ليبيا.. إنقاذ 108 “حراڤ” قبالة سواحل صبراتة

أعلنت البحرية الليبية، اليوم الثلاثاء، عن إنقاذ 108 مهاجر غير شرعي، وذلك قبالة سواحل مدينة صبراتة “70 كلم غرب العاصمة طرابلس”.

وحسب بيان لمكتب الإعلام، بقوات البحرية الليبية، اطلعت عليه الأناضول، تمكنت القوات من إنقاذ 108 مهاجر غير شرعي، أمس الإثنين.

وأضاف ذات المصدر، أن المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد حوالي 17 ميل، شمال مدينة صبراتة.

وأوضحت ذات المصادر، أن المهاجرين من 18 جنسية إفريقية وعربية، ومن بينهم 13 إمرأة، و7 أطفال.

وتم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بطرابلس، بعدما تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.