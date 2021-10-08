ليبيا: اللجنة العسكرية 5+5 تصدر بيانا نهائيا حول إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية 5+5، اليوم الجمعة، أنها استكملت إعداد خطة عمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن.

وجاء في بيان اللجنة الختامي “إن جاهزية المراقبة محليا ودوليا لاتفاق وقف إطلاق النار ضرورية. قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وستتواصل اللجنة مع الأطراف المعنية محليا ودوليا ، لدعم تنفيذ الخطة واحترام السيادة الليبية.