ليبيا.. المخابرات الأمريكية وراء إحتجاز الباحثين الروس في طرابلس

نقلت وكالة الانباء الليبية عن مصدر دبلوماسي، أن مكتبًا أمنيًا بالسفارة الأمريكية في تونس، وراء لقبض على خبراء مركز الأبحاث الروس.

وان المخابرات الامريكية هي من تقديم معلومات لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا، وميليشيا الردع الذي يترأسها عبد الرؤف كارة، وذلك

وقالت الوكالة ان الخبراء الروس كان عملهم مختصًا بالعمل الانتخابي وطرق تنظيم الانتخابات، بالإضافة لإجراء دراسات ميدانيةً علي أرض الواقع وتدريب فرق من الشباب في مجال الانتخابات.

وذلك إيمانًا منهم بضرورة قياس اتجاهات الرأي العام ومتطلبات المرحلة المقبلة ليكون رأي الشعب الليبي هو عنوان تلك المرحلة.

وتم القبض على مجموعة الباحثين بتاريخ 5 جويلية بتهمة قيامهم بعمل استخباراتي.

مؤكدًا أنه من المعروف للجميع أنهم دخلوا بطريقة شرعية، وبتأشيرة قانونية، وعملهم كان من خلال منظمة عبر العالم، العاملة في مجال الانتخابات.

وان أن فريقًا استخباراتيًا أمريكيًا مقيم في قرية بألم سيتي بمدينة جنزور، قام بالتحقيق مع الخبراء الروس.

يشار إلى أن وكالة “بلومبرج” الأمريكية أفادت في 5 جويلية الجاري، بأن قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق ، أوقفت مواطنين روسيين اثنين في طرابلس لـ”محاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة” في ليبيا.

وكان رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، قد أعلن عن احتجاز رئيس مجموعة الأبحاث الميدانية لمؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغالي والمترجم سامر حسن علي في طرابلس.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن مجموعة الأبحاث وعلى رأسها مكسيم شوغالي موجودة في ليبيا بالتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية، تعرضت للاعتقال في العاصمة طرابلس.

وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يتم حل سوء التفاهم قريبا ويطلق سراح موظفيها بأسرع وقت ممكن.