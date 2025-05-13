ليبيا.. اندلاع اشتباكات مسلحة والداخلية تدعو المواطنين إلى التزام منازلهم

دعت وزارة الداخلية الليبية، جميع المواطنين المقيمين بالعاصمة طرابلس إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج.

وجاء في بيان الداخلية الليبية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك “تهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين في مناطق طرابلس. ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج ، وذلك حفاظاً على سلامتهم”.

ويأتي هذا عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشات مسلحة داخل العاصمة الليبية طرابلس، والتي أسفرت عن تضرر مباني ومنشآت مدنية بسبب تبادل القصف بين الميليشيات.

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