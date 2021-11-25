ليبيا: بعد قبول ملفه للترشح للرئاسيات.. أوامر ضبط بحق حفتر

أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي أمر ضبط وإحضار بحق المشير خليفة حفتر. وجاء ذلك، بعد أن ورد إسمه في قائمة الموافقة المبدئية على ترشحه للانتخابات الرئاسية.

كما طالب مكتب المدعي العام العسكري في رسالة موجهة إلى المباحث الجنائية إدراج خليفة حفتر في سجلاته الجنائية.

وجاء أمر الضبط بحق حفتر، على خلفية 5 قضايا، لعامي 2019 و2020، ومخالفته القانون العسكري، وفق إعلام محلي.

كما شدد المكتب على ضرورة تقييد القضايا بالسجلات الجنائية، دون تفاصيل عن تلك القضايا.

وقال مكتب المدعي العام إن “حفتر ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

مضيفا: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها. أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات، أو في حملات الانتخابات. وكل من كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار. وألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة”.

الرئاسيات في ليبيا: إستبعاد سيف الإسلام القذافي وقبول خليفة حفتر

وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، أمس الأربعاء، قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل. بينهم حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح. ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. كما تم إصدار قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

موضحة أن رفض ملفات 25 مترشحا للإنتخابات الرئاسية، يرجع إلى عدم إستيفاء للوثائق والمستندات المطلوبة في الملف.

كما دعا جيفري ديلورينتيس، نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أمس الأربعاء. حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات.

هذا وكانت عدة قبائل ليبية متنفذة وواسعة الانتشار أعلنت عن رفضها لترشح حفتر لكونه متابع بارتكاب جرائم حرب.

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