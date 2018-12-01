ليبيا تثمن دور الجزائر في تفعيل الإتحاد المغاربي

ثمنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت، حرص الجزائر المعهود، وجهودها على تفعيل عمل أجهزة ومؤسسات الإتحاد المغاربي.

وحسبما أفاد به موقع”بوابة الوسط” الليبي أن الخارجية الليبية رحبت بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي الذي يشير إلى إقتراح الجزائر.

بإتخاذ التدابير اللازمة لعقد إجتماع وزراء خارجية دول إتحاد المغرب العربي في أقرب الآجال.

وأعربت الخارجية الليبية عن دعمها لعقد الإجتماع الوزاري للإتحاد في أقرب الآجال وترى بأن الأجواء الإيجابية والعلاقات الثنائية المتميزة القائمة حاليا.

ستكون عاملا مهما في إنجاح الاجتماع الوزاري المرتقب.

للتنويه كان آخر إجتماع عادي لوزراء خارجية دول المغرب العربي عقد عام 2003، فيما بادرت الجزائر سنة 2012 إلى عقد دورة إستثنائية.

خصصت أنذاك لمناقشة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب وتنسيق السياسات الأمنية في المنطقة، وكانت آخر قمة لإتحاد المغرب العربي إنعقدت عام 1994.