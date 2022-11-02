ليبيا تجدد الدعوة لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أراضيها

جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التأكيد على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وقال محمد المنفي خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم الثاني من أشغال القمة العربية “ندعو الأشقاء لتبني موقف موحد تجاه ليبيا. كما ندعو لتبني موقف موحد تجاه ما يتعلق بإخراج المرتزقة”.

وأوضح المنفي “منذ أكثر من عقد من الزمن قد مر، ولازال الشعب الليبي يلتمس طريقه إلى إعادة بناء دولته. على أسس الحرية والديمقراطية والقـــانون، غير أن هذا الهـدف لازال محفوفاً بالتحديات، محليا وإقليميا ودوليا”.

ودعا الأشقاء العرب إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا. وعلى رأسها رحيل كل المرتزقة والقوات الأجنبية، ووقف التدخلات غير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وأثنى على الجهود الإقليمية المصاحبة لعمل المجلس، لإطلاق مشروع المصالحة الوطنية. الذي يمثل الأساس الأهم لدعم كل المسارات للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود.

وتابع “المرحلة الحالية تحتم علينا المسؤوليات لاتخاذ مسار متواز غير منحاز، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر. الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يعبر عن تطلعات الشعب في بناء دولته. ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم، المراحل الانتقالية تطيل عمر الأزمات. وتعمل على تفاقهما وتمثل حاجزًا أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مواقف ليبيا الثابتة تجاه القضايا العربية.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم الثاني من أشغال القمة العربية. بموقف الحكومة الأسترالية بالتراجع عن قرارها باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأشار أنه لا يوجد حل مرحلي أو دائم للقضية الفلسطينية يعد مقبولًا، إلا باعترافه بحقوق الشعب الفلسطيني. بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.