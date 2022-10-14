ليبيا ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية لوثيقة “إعلان الجزائر”

رحبت ليبيا بتوقيعَ الفصائل الفلسطينية لوثيقة “إعلان الجزائر” المنبثقة عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. التي جرت في الجزائر برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وإعتبرت وثيقة “إعلان الجزائر” بمثابة خطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية لترسيخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

كماتأكد لبيبا في بيانها دعمها لكافة الخطوات التي تهدف الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية مع تشجيع كل الأطراف الفلسطينية على الحوار لتجاوز الخلافات والمضي نحو الامام.