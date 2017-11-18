ليبيا ترفع دعوى قضائية ضد قناة تونسية والسبب…

قامت القنصلية الليبية بتونس برفع دعوى قضائية ضد قناة تونسية بسبب “استهزائها بالشعب الليبي” في أحد البرامج التي تبثها.

وقالت القنصليةإنها رفعت دعوى قضائية القناة “التاسعة”،والكوميدي طارق بلعوش، والمذيع أمين قارا، بسبب “الاستهزاء بالمجتمع الليبي، وتكوينه الجغرافي”.

وكان المنشطان قد قدما فقرة على القناة عن شخصية لاعب ليبي لكرة القدم شارك في المواجهة المؤهلة روسيا 2018 .

واعتبرت السلطات الليبية أن محتوى البرنامج يمس بالنسيج الاجتماعي بين الشعبين التونسي والليبي.

ويعزز حالة الاحتقان ، ويدفع بالعلاقة الأخوية إلى منزلق خطير لا تحمد عقباه”.