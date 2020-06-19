ليبيا تشكر الجزائر لإسهاماتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأممي

قدمت وزارة الخارجية الليبية الشكر للجزائر وتونس وقطر لإسهاماتها في الجلسة الخاصة بليبيا في مجلس حقوق الإنسان الاممي.

وأفاد وزارة الخارجية الليبية، ليلة الجمعة في بيان لها نشرته عبر توتير، بأن وزير الخارجية الليبي، محمد طاهر سيالة، قدم في اتصالات هاتفية منفصلة الشكر لنظرائه في الجزائر، صبري بوقادوم، وتونس، نور الدين الري، وقطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضاف ذات البيان أن شكر سيالة يأتي لإسهامات الدول الثلاث في الجلسة الخاصة بليبيا في مجلس حقوق الإنسان ولتنسيق المواقف تجاه عدد من القضايا.

هذا وعقدت يوم أمس الخميس الدورة الـ44 للمجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف.

حيث قدمت خلالها القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، تقريرا بشأن الوضع الإنساني في ليبيا.