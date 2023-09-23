ليبيا تصحح خطأ عدد ضحايا الإعصار: تم انتشال 3600 جثة فقط!

صحح وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل، عدد ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب البلاد، نافيا أرقام منظمة الصحة العالمية التي تحدثت عن 11 ألفا.

وقال الوزير، أن عدد الجثث التي تم انتشالها ودفنها من مدينة درنة، شرق البلاد، منذ بداية إعصار “دانيال” هو حولي 3600 شخص.

وشدد عبد الجليل، المتواجد في درنة المنكوبة منذ اليوم الأول للكارثة، في تصريحاته لموقع “سكاي نيوز عربية”، على التمييز بين المتوفين والمفقودين. مشيرا إلى أن الأرقام الدقيقة سيتم إعلانها قريبا.

وأورد الوزير: “رجال البحث والإنقاذ تمكنوا خلال فترة عملهم منذ بداية الأزمة في انتشال نحو 3600 جثة فقط. بينما يبقى آلاف المفقودين لا يعرف مصيرهم إلى الآن”.

وأكد الوزير، أن البيان الصادر منذ أيام من منظمة الصحة العالمية، وزعم أن عدد الجثث المستخرجة من درنة تجاوز الـ11 ألفا تم نفيه بشكل رسمي من وزارة الصحة.

مضيفا أنه تم التواصل مع المنظمة التي أكدت أنها ستتدارك الهفوة التي حصلت في نشر هذا الرقم.

وأضاف الوزير، أن الخدمات الصحية بدأت في التحسن بشكل ملحوظ عن الفترة الأولى للإعصار. بسبب توافد أعداد كبيرة ومتواصلة من فرق الإغاثة الطبيبة وغير الطبية من الداخل والخارج.

وحرصت الوزارة على توفير لقاحات تطعيمات ضد الإصابة بأمراض التيفود والحصبة والكبد الوبائي، ما حسن من الوضع على الأرض، وبدأت المدينة في التعافي. في الوقت التي كان هناك تخوف من انتشار الأوبئة بعد بقاء عدد كبير من الجثث دون دفن عقب الإعصار.

وتفقد عبد الجليل خلال زيارته لجميع فرق الإنقاذ المتواجدة على أطراف المدينة للبحث عن جثث في البحر وخارج البحر. مؤكدا أن كافة الفرق تعمل على قدم وساق من أجل انتشال الجثث في أقرب وقت.