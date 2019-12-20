ليبيا تطلب مساعدة من الجزائر و4 دول أخرى

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ليبيا تطلب مساعدة من الجزائر و4 دول أخرى
بقلم فوزية مسعدي

نشر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، نداء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، لخمس دول منها الجزائر يطلب فيهم المساعدة.

ودعا فايز السراج كل من الجزائر رفقة رؤساء أربعة دول أخرى، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إيطاليا وتركيا، بإعتبارها دول صديقة، إلى تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني.

كما دعا نفس المتحدث، الدول السالفة ذكرها، إلى مساعدتها لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة، وذلك حفاضا على السلم الإجتماعي، من أجل تحقيق الإستقرار في ليبيا.


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