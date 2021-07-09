ليبيا تغلق الحدود مع تونس

تفاقمت الحالة الوبائية في تونس بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة. مما دفع ليبيا أمس الخميس إلى إعلان إغلاق حدودها معها وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين لمدة أسبوع احترازياً.

وقال محمد حموده، المتحدث باسم الحكومة الليبية في بيان صحفي “نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس. وزيادة معدل الإصابات بالمتحور الهندي دلتا وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد. قرر مجلس الوزراء غلق المنافذ البرية والجوية لمدة أسبوع.

وستتكفل الدولة الليبية من خلال قنصليتها في تونس برعاية رعاياها العالقين. جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد. كما أشار المتحدث إلى أنه وفقا للإجراءات الاحترازية في ليبيا، تقرر إيقاف الدراسة في الجامعات إلى ما بعد عيد الأضحى.