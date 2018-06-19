ليبيا تقاضي روسيين بتهمة تهريب الوقود

يشرع القضاء الليبي، اليوم الثلاثاء، في محاكمة بحارين روسيين من طاقم ناقلة البترول “تيميتيرون” الذين تم احتجازهم في 20 جويلية 2016 بتهمة تهريب 5 آلاف طن من الوقود.

وكانت ناقلة البترول هذه التي كان على متنها 12 شخصا، تقوم بتهريب أكثر من 5 آلاف طن من وقود الديزل.

حيث فتحت النيابة العامة الليبية قضية جنائية ضد البحارة الروس بتهمة التهريب.

وفيما بعد تم إطلاق سراح 10 محتجزين من أفراد الطاقم، وذلك بفضل جهود وزارة الخارجية الروسية والرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.