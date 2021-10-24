ليبيا تنفي قدوم إعصار مدمر خلال الفترة القادمة

تداولت العديد من المواقع الإخبارية العالمية، وكذا صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، اخبارا عن قدوم إعصار ليبي مدمر في الأيام القادمة.

وهو ما نفته مؤسسة “رؤية ” لعلوم الفضاء وتطبيقاته الليبية، مؤكدة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية أن التوقعات تشير إلى تأثر ليبيا، بأطراف منخفض جوي قد يتعمق ليكون عاصفة متوسطية، ومن المتوقّع أن يكون تأثيره المباشر على شمال تونس، ويكون محدود الفعالية في ليبيا، بحسب آخر تحديثات مخرجات النماذج العددية.

وأضافت مؤسسة “رؤية”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، بأن ليبيا ستشهد أمطاراً رعديةً من حين إلى آخر، خفيفة إلى متوسطة على الساحل الغربي وسهل جفارة والجبل، إلى غزيرة أحياناً بنطاقات محدودة من الجبل والساحل، في حين يستمر تأثير المنخفض الجوي لأيام عدة، ومن المحتمل أن ينتقل تأثيره إلى الساحل الشرقي، بحلول نهاية الأسبوع.

هذا وتداولت مواقع إخبارية إيطالية، أخبارا عن قدوم اضطرابات جوية في عطلة نهاية الأسبوع القادمة بشمال الجزائر ، وصعود دوامة إعصارية من ليبيا. بحلول اليوم الأحد، سيكون موقعها على مضيق صقلية ، وسيزداد حدة، مما يؤدي إلى اندلاع عواصف شديدة، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

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