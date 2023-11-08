ليبيا تُكرم فرق الإنقاذ الجزائرية المشاركة في كارثة درنة

استقبل المدير العام للحماية المدنية الجزائرية، العقيد بوعلام بوغلاف، بالمديرية العامة للحماية المدنية بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، سفير ليبيا بالجزائر رفقة الوفد المرافق له.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تندرج هذه الزيارة في إطار تكريم فرق الانقاذ الجزائرية. المشاركة في عمليات البحث والإغاثة على إثر الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية.

هذا وساهمت فرق الحماية المدنية للإنقاذ، في إنتشال جثث المفقودين جراء فيضانات درنة والتي أودت بحياة العديد من الضحايا.

وضربت العاصفة دانيال القوية شرق ليبيا، ليل الأحد الإثنين، 11 سبتمبر الماضي. وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في مدينة درنة. فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافا. وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية وآلاف الأشخاص.