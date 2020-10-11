ليبيا.. رفع حالة “القوة القاهرة” ومباشرة الإنتاج في حقل الشرارة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الاحد، عن رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج في حقل الشرارة النفطي.

وأكدت ذات المؤسسة، في بيان لها، أنه تم “التوصل إلى اتفاق شرف بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة”.

مشيرة أن ذلك سيمكن المؤسسة من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي.

وأوضحت المؤسسة الليبية إلى “رفع حالة القوة القاهرة اعتبارا من اليوم الأحد”.

حيث تم إعطاء التعليمات إلى المشغل شركة أكاكاوس بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.