ليبيا.. قوات حفتر تدخل العاصمة طرابلس وتسيطر على مطارها

أعلن الناطق الرسمي باسم قيادة “الجيش الوطني الليبي”، اللواء أحمد المسماري، أن قواته تتقدم بنجاح في العاصمة طرابلس.

وانها تدخلها من 3 محاور وسيطرت على مطارها الدولي.

وقال انها دخلت العاصمة طرابلس من عدة محاور وفرضت سيطرتها على مطار المدينة ضمن حملة “الفتح المبين”.

وأشار الجيش إلى أن قواته انتشرت في طريق المطار بعد سيطرتها عليه، داعيا أهالي العاصمة إلى الابتعاد عن “مكان تجمع العصابات”.

وأعلن الإعلام الحربي للجيش بسط سيطرته على مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس بالعاصمة.

وأضاف أن القوات المسلحة دخلت منطقة السواني على الأطراف الجنوبية لطرابلس وألقت القبض على مجموعة من “الإرهابيين الفارين من بنغازي” وضبطت أسلحة وذخائر مخزنة في ذلك المكان.

ويأتي ذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة دارت في محيط العاصمة بين قوات تابعة لحفتر من جهة، وقوات متحالفة مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، من جهة ثانية.