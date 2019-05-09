ليبيا: قوات حفتر تستهدف مقر تابع لقوات الوفاق في طرابلس

استهدف طيران حربي تابع لقوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، مقر كتيبة تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، غرب العاصمة طرابلس.

وذكرت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، إن الطيران الحربي لقوات حفتر، استهدف بثلاثة صواريخ مقر كتيبة فرسان جنزور، التابعة للوفاق.

ووقعت انفجارات بعد قصف المقر مع استمرار تحليق الطيران وسماع أصوات سيارات الإسعاف في المنطقة، وفق ذات المصدر.

وتشن قوات حفتر، هجوما عسكريا للسيطرة على طرابلس، منذ 4 أفريل الماضي، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.

ويقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بجولة أوروبية، لنقل الحقيقة حوزا ما يحدق في طرابلس.

وأكد كل من كونتي وميركل وماكرون، دعم بلدانهم لحكومة الوفاق الليبية، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وعودة قوات حفتر إلى مواقعها، وأعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس منذ بدئها إلى 443 شخصا، وبلغ عدد المصابين 2553