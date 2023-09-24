ليبيا.. مديرية أمن مطار طبرق تنفي إيقاف فريق الحماية المدنية الجزائرية

أصدرت مديرية أمن منفذ مطار طبرق الدولي، بيانا صحفيا، نفت فيه ما تناقلته بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي إيقاف فريق الحماية المدنية الجزائرية بالمطار .

ودعت مديرية أمن منفذ مطار طبرق الدولي في بيانها، إلى عدم الإلتفات للاشاعات والصفحات المضلله.

كما أكدت الهيئة ذاتها، بأن كل رحلات القادمة والمغادرة مطار طبرق الدولي لم تسجل خلل امني واحد.

وللإشارة، كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن استخلاف لفرق الحماية المدنية الموفدة بفرق أخرى في نفس التخصصات، و بذات الامكانيات و الوسائل المسخرة، قصد المشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة عقب الإعصار المدمر الذي ضرب ليبيا.