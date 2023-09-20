ليبيا.. هذا سر صاحب “المنزل المعجرة” في درنة

أثارت صور لمنزل لم يتأثر بفيضانات إعصار “دانيال” الذّي ضرب شرق ليبيا الأسبوع الماضي، جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور تداول صور ومقاطع فيديو لهذا المنزل عبر منصات التواصل الاجتماعي، تباينت ردود الأفعال بين مشكك ومصدق لها. خصوصًا بعد الدمار الكبير الذّي لحق بالمنازل المحيطة به، في أحد المناطق بليبيا، مقابل حفاظه على لون طلائه الأبيض رغم الطين والوحل ليبدو وكأنه بني حديثًا.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر صمود هذا “المنزل المعجزة” في وجه سيول إعصار “دانيال”. حيث أرجع البعض ذلك لبنيته وتكوينه القوي ولأمانة المقاول الذّي أشرف على عملية بناءه.

وتبين من خلال فحص الصور التي نشرتها شركة “Maxar” للأقمار الصناعية وخرائط غوغل، أن المنزل موجود فعلاً في مدينة درنة. ويبعد عن الشاطئ مسافة 400 متر فقط.

مواطن يكشف السر

فيما انتشر مقطع فيديو لمواطن ليبي قال فيه أن مالك هذا المنزل اعتاد على استضافة الأيتام في بيته. حيث كتب عبر صفحته على الفايسبوك “منزل الشيخ عادل أبو دراعة كان يكفل ويربي 4 أيتام”.

فرق الإنقاذ الجزائرية تعلن انتشال عشرات الجثث خلال يوم واحد

كما كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، أمس الثلاثاء، عن حصيلة تدخلات فرق الانقاذ الجزائرية الموفدة إلى مدينة درنة الليبية.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فلقد تم انتشال 61 ضحية متوفية، نهار اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 198 ضحية منذ بداية العملية.

هذا ومزالت عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف مستمرة في درنة الليبية.