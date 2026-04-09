ليبيا تكتشف حقلًا نفطيًّا جديدًا في حوض غدامس بالتعاون مع سوناطراك

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في ليبيا وشركة سوناطراك بتروليوم اكسبلوریشن آند برودکشن كوربوريشن فرع ليبيا (SIPEX) المشغل للمنطقة العقدية 96/95 بحوض غدامس عن تحقيق اكتشاف غازي ونفطي جديد من حفر البئر الاستكشافية A1-69/02 الواقعة 70 كلم من حقل الوفاء.

حيث تم استكمال حفر البئر عند العمق النهائي 8,440 قدم وتحقيق معدلات انتاج بلغت 13 مليون قدم مكعب من الغاز و 327 برميل من المكثفات يومياُ من طبقتي عوينات وينين وعوين كازا.

ويعد هذا البئر السادس الذي نفذته شركة سوناطراك من أصل 8 أبار كالتزامات تعاقدية وفق اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الانتاج (EPSA) الموقعة في مايو 2008م بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سوناطراك الجزائرية.