ليتشي الإيطالي وأندية قوية ضمن برنامج وديات “العميد”

كشفت إدارة مولودية الجزائر عن قائمة أولية تضم ثمانية أندية مرشحة لمواجهة “العميد” وديا، خلال التربص التحضيري بالنمسا استعدادا للموسم الكروي 2026-2027، على أن يخوض الفريق خمس مباريات فقط من هذه القائمة.

وفي بيان نشرته الصفحة الرسمية للنادي على “فيسبوك”، أوضحت أن بطل الجزائر. سيباشر تحضيراته للموسم الجديد، بعد غدٍ الثلاثاء، بمركز التدريبات “عبد الرحمن عوف - بابا حمود” بزرالدة.

وأفاد ذات المصدر، أن التشكيلة ستخوض، تحسبا للموسم الجديد سلسلة من المباريات الودية القوية، سواء خلال التربص التحضيري بالنمسا، أو بعد العودة إلى الجزائر. في إطار رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم.

مشيرا إلى أن إدارة النادي تواصل ضبط البرنامج النهائي. من خلال إنهاء الاتفاق مع الأندية المعنية، لإجراء 5 مباريات ودية في الجزائر وفي النمسا. مع إمكانية برمجة مواجهة في تونس أو المملكة العربية السعودية.

وتضم القائمة الأولوية ثمانية أندية، سيتم اختيار خمسة منها لخوض المباريات الودية، وهي ليتشي الناشط في “السيري أ” الايطالية، والسيلية الغرافة من قطر.

والهلال واتحاد جدة والقادسية من السعودية. وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، إلى جانب النادي الإفريقي التونسي.

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