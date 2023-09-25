إعــــلانات
الرياضة

ليتشي يعلن استدعاء توبة لتربص الخضر المقبل

بقلم فيصل زيان بوزيان
ليتشي يعلن استدعاء توبة لتربص الخضر المقبل
  • 254
  • 0

أعلن نادي ليتشي الإيطالي، اليوم الإثنين، عن استدعاء لاعبه الدولي الجزائري أحمد توبة، لتربص المنتخب الوطني المقرر شهر أكتوبر المقبل.

وأعلن النادي الإيطالي، عن استدعاء مدافعه الدولي توبة، لمواجهتي المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر المقرر يوم 12 أكتوبر والمواجهة الودية التي ستجمع الخضر بنظيره المصري يوم 16 أكتوبر.

يجدر الإشارة، خاض توبة مع فريقه ليتشي مبارتين في الكالتشيو الإيطالي هذا الموسم، منها مباراة شارك فيها كاحتياطي وواحدة أساسي، كما سيكون معنيا بخوض مباراة فريقه أمام اليوفنتوس برسم الجولة السادسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Fd4D0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر