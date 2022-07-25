ليتيم: “مولودية الجزائر تلعب دائما من أجل الألقاب”

تحدث حارس مولودية الجزائر أسامة ليتيم، عن التربص الصيفي للفريق، وأهدافهم في الموسم الجديد من البطولة الوطنية.

وصرح ليتيم، لتلفزيون “النهار”: “تنقلنا إلى تونس من أجل التربص لـ10 أيام تحضيرا لبداية الموسم الجديد من البطولة الوطنية”

كما أضاف: “فريق بحجم مولودية الجزائر من المفروض أن يلعب في كل موسم بهدف التتويج الألقاب”.

وتابع أسامة ليتيم: “أتمنى أن نكون نحن اللاعبين في المستوى، وأن نقدم ما علينا، لنكون عند حسن ضن الجميع”.