ليتيم: “مولودية الجزائر تلعب دائما من أجل الألقاب”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث حارس مولودية الجزائر أسامة ليتيم، عن التربص الصيفي للفريق، وأهدافهم في الموسم الجديد من البطولة الوطنية.
وصرح ليتيم، لتلفزيون “النهار”: “تنقلنا إلى تونس من أجل التربص لـ10 أيام تحضيرا لبداية الموسم الجديد من البطولة الوطنية”
كما أضاف: “فريق بحجم مولودية الجزائر من المفروض أن يلعب في كل موسم بهدف التتويج الألقاب”.
وتابع أسامة ليتيم: “أتمنى أن نكون نحن اللاعبين في المستوى، وأن نقدم ما علينا، لنكون عند حسن ضن الجميع”.
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