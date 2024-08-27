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الرياضة

ليدز يونايتد يبدي اهتمامه بخدمات بلومي

بقلم عزيز طالبي
ليدز يونايتد يبدي اهتمامه بخدمات بلومي
ليدز
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كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية عن اهتمام نادي ليدز الإنجليزي بخدمات الدولي الجزائري بشير بلومي بعد تألقه اللافت في الدوري البرتغالي.

وقالت الصحيفة إن النادي الإنجليزي ربط اتصالاته مع إدارة نادي فارينسي البرتغالي، للسماح للاعب الجزائري بمغادرة الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسعى ليدز يونايتد للظفر بخدمات ابن مدينة وهران. لإعادة الاعتبار لنفسه، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السادس لبطولة شامبيونشيب.

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