ليدز يونايتد يراقب وضعية عمورة

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي ليدز يونايتد يدرس إمكانية القيام بمحاولة متأخرة للتعاقد مع الدولي الجزائري محمد عمورة.

من أجل استكمال تدعيم خطه الهجومي قبل غلق سوق التحويلات الشتوية، مستغلًا استبعاده من قائمة فولفسبورغ في مواجهة كولن، التي جرت مساء أمس الجمعة، لحساب الجولة 20 من البوندسليغا.

ويأتي هذا الاهتمام بعد أسابيع من تعزيز ليدز لخطه الأمامي بضم صانع الألعاب الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي على سبيل الإعارة من برايتون، غير أن إدارة النادي الإنجليزي ما تزال تبحث عن إضافة هجومية أخرى. خاصة في ظل دخولها سباق التعاقد مع مهاجم وولفرهامبتون يورغن ستراند لارسن.

وبحسب ذات المصادر، فإن منافسة كريستال بالاس على خدمات ستراند لارسن، إلى جانب تردد ليدز في تقديم عرض مالي قد يكسر الرقم القياسي لانتدابات النادي، دفع الإدارة إلى الإبقاء على عدة خيارات بديلة، من بينها اسم محمد عمورة.

وأكد الصحفي نبيل جليت، عبر حسابه على منصة “إكس”، صحة اهتمام ليدز يونايتد بالمهاجم الدولي الجزائري، مشيرًا إلى أن الملف مفتوح منذ فترة، غير أن فرص إتمام الصفقة قبل نهاية الميركاتو تبقى ضعيفة.

وكتب جليت: “ليدز مهتم فعلًا بمحمد عمورة، هذا الملف مفتوح منذ مدة، لكن حظوظه في التجسيد قبل غلق سوق التحويلات تبقى ضئيلة جدًا، إلا في حال حدوث تطور غير متوقع. عمورة سيواصل موسمه مع فولفسبورغ”.

وأثار استبعاد عمورة من مواجهة كولن الكثير من التساؤلات، خاصة أنه غاب كليًا عن قائمة المباراة، حيث اكتفى نادي فولفسبورغ بتبرير القرار بأسباب انضباطية دون الخوض في تفاصيل إضافية.

ورغم ذلك، تشير معطيات الصحفي ذاته إلى أن هذا الاستبعاد لا يُرجّح أن يتطور إلى رحيل خلال الميركاتو الحالي، خصوصًا أن توضيحه جاء بعد نهاية اللقاء، ما يعزز فرضية بقاء اللاعب مع ناديه الألماني.

ويُذكر أن محمد عمورة مرتبط بعقد مع فولفسبورغ يمتد إلى غاية صيف 2029.