ليدز يونايتد يرصد 12 مليون جنيه أسترليني للتعاقد مع حيماد عبدلي

حدد نادي ليدز يونايتد الإنجليزي أول أهدافه الكبرى في سوق الانتقالات الصيفية، ويتمثل في التعاقد مع الدولي الجزائري، حيماد عبدلي.

وفي هذا الصدد، كشفت صحفية “footballinsider” أن إدارة الفريق الإنكليزي تستعد لتقديم عرض رسمي بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع قائد نادي أنجي الفرنسي، حيماد عبدلي.

ويعَدُّ عبدلي، البالغ من العمر 25 عامًا، واحدًا من أفضل صناع اللعب في أوروبا حاليًا. إذ تساوى مع نجم ليفربول الجديد فلوريان فيرتز، في عدد الانطلاقات التقدمية بالكرة (112 مرة) خلال الموسم المنقضي.

متفوقًا على نجم أستون فيلا، مورغان روجرز، حسب إحصائيات الدوريات الأوروبية السبع الكبرى.

كما أشار المصدر ذاته أن مدرب نادي ليدز، دانيال فارك، حريص على ضخ مزيد من الإبداع والفعالية الهجومية في وسط ميدانه مع عودة الفريق إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ويرى في عبدلي القطعة المفقودة التي يحتاجها لإعادة التوازن للفريق.

للإشارة، خاض عبدلي 32 مباراة مع أنجي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي. وسجل 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، مساهمًا بشكل فعّال في بقاء فريقه في دوري الأضواء باحتلاله المركز الرابع عشر.