ليدي غاغا تستعيد كلبيها المسروقين بعد عرضها لمكافأة مالية ضخمة

استعادت النجمة الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، كلبيها، بعد سرقتهما يوم الأربعاء الماضي بمدينة لوس أنجلوس من قبل رجلين مسلحين.

هذا وأقدم رجلان مسلحان، على سرقة الكلبين وهما من فصيلة بولدوغ.

ووقعت هذه الحادثة، أثناء قيام الرجل المكلف بالرعاية بالكلبين بأخذهما في نزهة، مع كلب ثالث تمكن من الفرار من الرجلين.

وعلى إثر ذلك، قررت النجمة الأمريكية منح مكافأة مالية بمقدار نصف مليون دولار لمن يعثر على كلبيها، معلنة عن ذلك عبر حسابها على انستغرام.

وكتبت غاغا على حسابها بانستغرام :”قلبي مكلوم وأدعو الرب أن يلم شلم عائلتي مرة أخرى من خلال مساعدة الناس الطيبيين”.

وجاء ذلك، قبل أن تعلن الشرطة، عن تسلمها للكلبين من قبل سيدة أحضرتهما إلى مركز الشرطة.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس”، عن مصدر من الشرطة، إن السيدة التي نقلت الكلاب بدت غير متورطة بحادث السرقة والاعتداء.

للإشارة، فقد أصيب الرجل المرافق للكلاب، بجروح خلال محاولته منع سرقة الكلبين، مخاطرا بحياته، مما استدعى نقله إلى المستشفى.