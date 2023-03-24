ليريس:”كان بإمكاننا حسم المواجهة بطريقة أفضل ولكن”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف لاعب المنتخب الوطني، مهدي ليريس، أمس الخميس، أن مواجهة النيجر كانت صعبة، لعدة أسباب.
وصرح مهدي ليريس، بعد نهاية المواجهة لقناة النهار:”في البداية الأمر كان معقداً، الزملاء الجدد يجب معرفة طريقة لعبهم وإيجابياتهم وسلبياتهم”.
وأضاف اللاعب:”أضمن مكانتي شيئا فشيئا، وبخصوص مواجهة الإيجاب، سنعمل إسترجاع كل إمكانياتنا
كما أردف ليريس:”سعيد باللعب داخل الديار، والمواجهة حملت الكثير من العواطف خاصة بعد تحقيق الفوز”.
وأوضح ليريس:”كان بإمكاننا تحقيق الفوز بطريقة مختلفة بالدخول بطريقة أفضل في المواجهة وختمها بسرعة للإستمتاع مع الجمهور”.
وختم ليريس:”تلقينا هدف من هجمة مرتدة والمنافس دافع بشكل جيد ولم نكن صبورين لتسجيل الهدف المدرب قام بإفاقتنا وكنا نعرف ما علينا فعله وبرهنا ذلك على أرضية الميدان”.
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