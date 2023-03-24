ليريس:”كان بإمكاننا حسم المواجهة بطريقة أفضل ولكن”

كشف لاعب المنتخب الوطني، مهدي ليريس، أمس الخميس، أن مواجهة النيجر كانت صعبة، لعدة أسباب.

وصرح مهدي ليريس، بعد نهاية المواجهة لقناة النهار:”في البداية الأمر كان معقداً، الزملاء الجدد يجب معرفة طريقة لعبهم وإيجابياتهم وسلبياتهم”.

وأضاف اللاعب:”أضمن مكانتي شيئا فشيئا، وبخصوص مواجهة الإيجاب، سنعمل إسترجاع كل إمكانياتنا

كما أردف ليريس:”سعيد باللعب داخل الديار، والمواجهة حملت الكثير من العواطف خاصة بعد تحقيق الفوز”.

وأوضح ليريس:”كان بإمكاننا تحقيق الفوز بطريقة مختلفة بالدخول بطريقة أفضل في المواجهة وختمها بسرعة للإستمتاع مع الجمهور”.

وختم ليريس:”تلقينا هدف من هجمة مرتدة والمنافس دافع بشكل جيد ولم نكن صبورين لتسجيل الهدف المدرب قام بإفاقتنا وكنا نعرف ما علينا فعله وبرهنا ذلك على أرضية الميدان”.