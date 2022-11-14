ليريس:”لم أتردد في تلبية استدعاء الخضر وأطمح لتقديم الإضافة”

عبر الوافد الجديد للمُنتخب الوطني، مهدي ليريس، عن فخره الشديد بالتواجد مع الخضر لأول مرة.

حيث قال، لاعب فريق سامبدوريا الإيطالي في المنطقة المُختلطة أمسية اليوم الإثنين.

“أنا فخور جدا بتمثيل بلدي وهو بلد والدي ووالدتي، وشرف كبير لي التواجد هنا رفقة المنتخب الوطني”.

كما أضاف:”تصريحات بلماضي بخصوصي تُحفزني كثيرا، أنا سعيد لكنني في نفس الوقت واعي بما يجب أن أُقدمه للخضر”.

قبل أن يختم:”أشاهد مباريات المنتخب الوطني منذ طفولتي وأنا مُتحمس لتقديم الإضافة ولست هنا للجلوس على مقاعد البدلاء”.