ليريس أساسياً في مواجهة بريستول سيتي

قرّر مدرب نادي ستوك سيتي، اقحام لاعبه الدولي الجزائري مهدي ليريس، للمشاركة أساسياً في مواجهة الفريق أمام نادي بريستول برسم الجولة التاسعة من الشامبينشيب الإنجليزية.

وبهذا القرار، يكون لاعب الخضر ليريس يشارك للمباراة الثانية على التوالي أساسيا بعد مباراة بورنموث في الجولة السابقة.

بعد أن عانى لاعب الخضر قبلها في مواجهتين متتاليتين من مقاعد البدلاء ولم يشارك في أي دقيقة.

للإشارة، سينطلق اللقاء بين ستوك سيتي و بريستول بداية من الساعة 15.00 زوالا بالتوقيت المحلي.