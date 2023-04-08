ليريس هداف رفقة سامبدوريا في مواجهة كريمونيسي

سجل الدولي الجزائري مهدي ليريس، هدف التقدم لفريقه، سامبدوريا ضد كريمونيسي، في المواجهة التي تجري فعالياتها الآن برسم الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وسجل لاعب الخضر، مهدي ليريس هدف التقدم لفريقه سامبدوريا بعد 15 دقيقة من إنطلاق المباراة.

وتمكن ليريس من إفتتاح عداده التهديفي هذا الموسم بعد 28 مواجهة خاضها مع فريقه هذا الموسم، وقدم تمريرة حاسمة.