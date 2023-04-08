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الرياضة

ليريس هداف رفقة سامبدوريا في مواجهة كريمونيسي

بقلم فيصل زيان بوزيان
ليريس هداف رفقة سامبدوريا في مواجهة كريمونيسي
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سجل الدولي الجزائري مهدي ليريس، هدف التقدم لفريقه، سامبدوريا ضد كريمونيسي، في المواجهة التي تجري فعالياتها الآن برسم الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وسجل لاعب الخضر، مهدي ليريس هدف التقدم لفريقه سامبدوريا بعد 15 دقيقة من إنطلاق المباراة.

وتمكن ليريس من إفتتاح عداده التهديفي هذا الموسم بعد 28 مواجهة خاضها مع فريقه هذا الموسم، وقدم تمريرة حاسمة.

رابط دائم : https://nhar.tv/LCzJb
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