ليريس هداف رفقة سامبدوريا في مواجهة كريمونيسي
بقلم فيصل زيان بوزيان
سجل الدولي الجزائري مهدي ليريس، هدف التقدم لفريقه، سامبدوريا ضد كريمونيسي، في المواجهة التي تجري فعالياتها الآن برسم الجولة 30 من الدوري الإيطالي.
وسجل لاعب الخضر، مهدي ليريس هدف التقدم لفريقه سامبدوريا بعد 15 دقيقة من إنطلاق المباراة.
وتمكن ليريس من إفتتاح عداده التهديفي هذا الموسم بعد 28 مواجهة خاضها مع فريقه هذا الموسم، وقدم تمريرة حاسمة.
⚽ | GOOOOOOOOLLLLLL
15′ – #Augello va sul fondo e crossa al centro per #Léris che arriva a rimorchio e di testa sfonda la rete della porta di #Carnesecchi. Vamos!#SampCremonese 1⃣-0⃣#SerieATIM#FORZADORIA 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/lqhBVMZBQV
— U.C. Sampdoria (@sampdoria) April 8, 2023
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