ليريس وأيت نوري يتأهلان للدور 16 من كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل الدوليان الجزائريان مهدي ليريس، وريان أيت نوري، أمس الثلاثاء، للدور 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مهدي ليريس أساسيا في مواجهة فريقه ستوك سيتي ضد روثردام يونايتد، وتمكن من قيادة فريقه، للفوز بسداسية مقابل هدف ضد بعد أن بصم على هدف في الدقيقة 73 وتمريرة حاسمة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ومن جانبه، شارك الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، ريان أيت نوري أساسيا في مواجهة فريقه الولفز ضد بلاكبول لحساب ذات الدور من المنافسة، والتي فاز فيها فريقه بخماسية نظيفة.