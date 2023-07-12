ليريس يتجه للبقاء في “السيري أ” الإيطالية

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أمس الثلاثاء، عن إقتراب الدولي الجزائري ونادي سامبدوريا مهدي ليريس من الإنضمام لأحد فرق الدرجة الأولى، بعد سقوط فريقه للدرجة الثانية.

وحسب ماكشفه الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فإن نادي مونزا الإيطالي يريد تدعيم صفوفه تحسبا للموسم المقبل، وإسم الدولي الجزائري ليريس ضمن قائمة الإهتمامات.

وحسب ماكشفه المصدر، فإنه من المنتظر أن يقدم مونزا عرضا للتعاقد مع اللاعب الجزائري مهدي ليريس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.