ليريس يتوج بجائزة أفضل لاعب خلال شهر اكتوبر في ستوك سيتي

توج الجناح الدولي الجزائري مهدي ليريس، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب في ناديه ستوك سيتي، لشهر أكتوبر.

ونال ليريس هذه الجائزة، نظير مستوياته الراقية التي قدمها مع فريقه طيلة شهر أكتوبر في منافسة الشامبينشيب الإنجليزية.

حيث خاض ليريس مع فريقه في شهر أكتوبر، 5 مواجهات، وسجل هدف وقدم تمريرة حاسمة في مواجهتي سندرلاند و ميدلسبره على التوالي.