ليريس يحقق حلم الصعود رفقة بيزا إلى “السيري أ” الإيطالي

حقق الدولي الجزائري مهدي ليريس، اليوم الأحد، حلم الصعود رفقة ناديه سبورتينغ بيزا إلى دوري الدرجة الايطالي “السيري أ” بعد غياب دام لـ 34 سنة عن دوري الأضواء.

وضمن مهدي ليريس الذ يحمل رقم 37، ورفقائه الصعود المباشر، رغم الخسارة، اليوم الأحد، أمام نادي باري بهدف دون رد، وهو الذي كان ينتظر خسارة أقرب منافسيه على الصعود سبيتيا، ثالثت الترتيب، الذي انهزم بدوره امام نادي ريجينيا بثنائية مقابل واحد.

وانضم نادي بيزا إلى فريق ساسولو الذي صعد رسميا إلى القسم الأول، بفضل احتلاله المرتبة الأولى.

كما كان الفضل كبيرا للمدرب فيليبو إنزاغي صاحب 51 عاما، الذي سيواجه شقيقه الموسم القادم، سيميوني انزاغي مدرب انتر ميلان.

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