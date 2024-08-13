ليريس يعود إلى “السيري ب” الإيطالية

رسّم الدولي الجزائري، مهدي ليريس، عودته إلى الدرجة الثانية الايطالية “السيري ب”، التي غادرها الصائفة الماضية.

وكان ليريس، قد التحق بنادي ستوك سيتي المنتمي إلى “الشامبين شيب” الانجليزية، صيف 2023، قادما من نادي سامبدوريا، الناشط في “السيري ب”.

وأعلن نادي بيزا، المنتمي إلى الدرجة الثانية الايطالية. اليوم الثلاثاء، رسميا عن تعاقده مع لاعب الخضر، من دون الكشف عن مدة العقد وتفاصيل أخرى عن الصفقة.

وشارك ليريس، مع الفريق الانجليزي الموسم الفارط، في 33 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.