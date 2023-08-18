ليريس يغيب عن قائمة سامبدوريا في افتتاح “السيري ب”

يواجه نادي سامبدوريا الإيطالي، غدا السبت، مضيفه فريق تيرنانا، برسم الجولة الاولى من السيري “ب” الإيطالي.

وكشفت نادي سامبدوريا، عبر حسابه على “تويتر”، قائمة لاعبي الفريق المعنيين بهذه المواجهة، والتي غاب عنها اسم الدولي الجزائري مهدي ليريس.

ويأتي غياب الدولي الجزائري، عن قائمة ناديه في افتتاح موسمهم الجديد، ليؤكد خبر اقتراب انتقاله للدوري الإنجليزي.

يذكر أن عدة تقارير صحفية، كشفت عن تنقل مهدي ليريس، إلى انجلترا، للخضوع للفحوصات الطبية تحسبا لترسيم انتقاله لنادي ستوك سيتي الإنجليزي.