ليريس يواصل الغياب عن سامبدوريا للمرة الثالثة على التوالي!

يواصل الدولي الجزائري مهدي ليريس الغياب عن فريقه سامبدوريا للمباراة الثالثة على التوالي بسبب الإصابة في الكتف.

حيث يعود آخر لقاء خاضه مهدي ليريس مع ناديه سامبدوريا في الكالتشيو الإيطالي لتاريخ 30 أفريل الماضي ضد فيورنتينا.

والذي غادره لاعب الخضر إضطراريا بسبب تعرضه لإصابة في الكتف في الدقيقة 33 من الشوط الأول، وإنتهى اللقاء بفوز اللي لا بخماسية نظيفة.

وتواصل غياب لاعب الخضر ليريس عن سامبدوريا عن مواجهتي تورينو وأودينيزي في الدوري الإيطالي.

وبالإضافة لهذا، يغيب اليوم مهدي ليريس عن مواجهة إمبولي التي تجرى حاليا برسم الجولة 35 من الكالتشيو الإيطالي.

يجدر الإشارة، رسم سامبدوريا سقوطه للدرجة الثانية بعد خسارته في الجولة السابقة ضد أودينيزي بثنائية نظيفة.