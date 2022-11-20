ليزا تقفيليث.. طيارة جزائرية بالخطوط الجوية البريطانية تلهب مواقع التواصل

أحدثت المدعوة ليزا تقفيليث، وهي طيارة جزائرية شابة، تنشط بشركة الخطوط الجوية البريطانية. ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نيلها شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

على منصة Tiktok، كرست ليزا تقفيليت، محتواها لشغفها في الطيران والقيادة. في الواقع ، استمرت الشابة في إثارة ضجة كبيرة في الأيام الأخيرة بفضل العديد من مقاطع الفيديو التي توضح حياتها اليومية في الهواء.

بالإضافة إلى حبها للجزائر، فإن أكثر ما يثير إعجاب مستخدمي الإنترنت على ما يبدو. هو التسلسلات التي تعرض فيها المناظر الخلابة التي تلتقطها في الصور من قمرة القيادة.

وتقوم ليزا بتعريف مشتركيها على وظيفتها كطيار من خلال مقاطع الفيديو. شيء يسمح على وجه الخصوص لأولئك الذين لديهم شغف بالاكتشاف والسفر. أن يكونوا على مقربة معينة من المتخصصين في قطاع الطيران.