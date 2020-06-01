ليسانس مهني في الصيد البحري

أبدت وزيرة التكوين وللتعليم المهنيين رفقة نظيرها للصيد البحري، استعدادهما لتنظيم ما يسمى بالبكالوريا المهنية في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية والحصول على ليسانس مهني في المجال.

وجاء ذلك، خلال مراسيم التوقيع على مراسم التوقيع على اتفاقية اطار بين الطرفين بمقر الوزارة وقعتها بن فريحة هيام ووزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية سيداحمد فروخي، اليوم الإثنين.

و تهدف الإتفاقية إلى إضفاء ديناميكة جديدة للشراكة بين القطاعين، قصد الإستجابة لجميع الإحتياجات المعبر عنها في مجالات الصيد البحري و المنتجات الصيدية، و تكفل قطاع التكوين و التعليم المهنيين بها عبر كل التراب الوطني.

إلى جانب ذلك، سيتم تحديد قائمة تخصصات التكوين المهني المساهمة في توفير اليد العاملة المؤهلة اللازمة للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية فعالة لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الذي يعتبر خزانا هاما لفرص العمل والإدماج المهني.