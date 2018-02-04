ليستر سيتي لمحرز.. “كن شجاعا”

أقدمت إدارة ليستر سيتي على خطوة جديدة مع اللاعب الجزائري رياض محرز، بمناسبة مباراة الأمس أمام سوانزي سيتي.

ووضعت إدارة “الثعالب” صورة محرز، عند مدخل ملعب كينغ باور” وكتبت عليها “كن شجاعا” كنوع من التحفيز للاعب الغاضب.

ولايزال اللاعب الجزائري، مختفيا عن الأنظار ومقاطعا لفريقه الذي رفض السماح له بالإنتقال إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي المنقضي.

وكان نادي “الأثرياء” قد قدم أكثر من عرض لليستر للحصول على محرز في آخر يوم من الميركاتو الشتوي، إلا أنه فشل.

حيث تعنتت إدارة “الثعالب”، ورفضت السماح له بالمغادرة إلى “السيتي” واللعب تحت إشراف المدرب الإسباني “غوارديولا”.