“ليستر سيتي” يتخذ خطوة حاسمة مع “سليماني”!

إتخذ نادي “ليستر سيتي” خطوة جديدة، تؤكد سعيه لبيع عقد مُهاجمه، الدولي الجزائري، إسلام سليماني قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت جريدة “ليستر ميركوري” بأن إدارة الفريق، خفضت قيمة “سوبر سليم” من 30 الى 20 مليون أور، مُقارنة بالشتاء الماضي.

ويأمل “الفوكسيس” أن يتحصلوا على عرض مُقنع، لتعويض خسائرهم المادية مع إبن عين البنيان، بعدما إقتنعوا بإستحالة الإستفادة منه رياضيا.

يُذكر بأن هداف المنتخب الوطني، لعب الشطر الأخير من الموسم الماضي مع نادي “نيوكاسل” في تجربة فاشلة على جميع الأصعدة.