“ليستر سيتي” يتذكر “محرز”

نشر نادي “ليستر سيتي” عبر حسابه الرسمي في “التويتر” أفضل ذكريات الفريق في العشرية الأخيرة والتي كان أحد صناعها “رياض محرز”.

وتم اختيرا هدف “محرز” أمام “تشيلسي” من طرف جماهير “ليستر” كأحد أفضل أهداف الفريق في العشرية الأخيرة.

ونشر نادي “ليستر” فيديو لهدف “رياض” في مرمى البلوز تحت عنوان: “ساحر جدا”.

كما قام النجم الجزائري بـ “ريتويت” عبر حسابه الرسمي في “التويتر” لفيديو نادي “الفوكسيس” الذي يتحدث عن مشوار الفريق في العشرية الأخيرة.